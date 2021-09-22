Disney пересмотрит контракты с актерами после конфликта со Скарлетт Йоханссон

Компания Disney пересмотрит типовые контракты с актерами после конфликта с артисткой Скарлетт Йоханссон, которая решила судиться из-за фильма «Черная вдова». Об этом сообщает Screen Rant.

Генеральный директор корпорации Боб Чапек заявил, что политика в отношении контрактов будет изменена, поскольку пандемия коронавируса повлияла на индустрию развлечений и развитие стриминга. Большинство крупных компаний, включая Disney, решило делать премьеры своих значимых проектов не только в кинотеатрах, но и на стриминговых сервисах.

По словам Чапека, с начала пандемии Disney показала на платформе Disney+ пять фильмов, в том числе «Мулан» и «Круиз по джунглям». Гендиректор считает, что измененные контракты должны отражать сложившуюся тенденцию. Он подчеркнул, что талантливые актеры являются главным активом Disney, поэтому договоры будут составляться с учетом интересов обеих сторон.

В июле Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.