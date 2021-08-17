Эмма Стоун добилась большой суммы от Disney из-за скандала со Скарлетт Йоханссон

Американская актриса Эмма Стоун добилась большой суммы от кинокомпании Disney на фоне скандала с ее коллегой Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает Just Jared со ссылкой на редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони.

Стоун получит восьмизначную сумму за фильм со своим участием «Круэлла». Аналогичный крупный гонорар ей пообещали и за вторую часть картины.

В начале августа стало известно, что из-за «Круэллы» актриса намерена подать в суд на Disney. Картина вышла в прокат одновременно с премьерой на сервисе Disney+. Таким образом, хотя лента хорошо была принята критиками и зрителями, кассовые сборы были не очень большими. Это могло случиться из-за показа фильма на Disney+.

В июле сообщалось, что Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма. В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.