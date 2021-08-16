Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон

В Disney откажутся от всех проектов с участием актрисы Скарлетт Йоханссон

Компания Disney задумала разорвать сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон и отказаться от всех проектов с ее участием. Об этом сообщает портал Giant Freakin Robot со ссылкой на источники.

Утверждается, что фильм «Башня ужасов», в котором задействована артистка, собираются заморозить. Согласно их данным, студия также не планирует выпускать другие ленты с Йоханссон, но о каких именно работах идет речь, не уточняется.

В июле стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что контракт Йоханссон был полностью соблюден, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.