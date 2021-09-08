Звезда Disney пожелала отдавать главные роли в кино лишь темнокожим актрисам

Американская артистка Зендая, получившая известность после шоу «Танцевальная лихорадка!» от Disney и сериала «Эйфория», пожелала стать кинорежиссером. Об этом сообщает Vogue.

25-летняя звезда пообещала, что на этом посту будет отдавать главные роли лишь темнокожим актрисам. «Мне нужно поторопиться и придумать, как стать режиссером, чувак. Я стараюсь, учусь каждый день, правда. Я так много хочу сделать», — сказала Зендая интервьюеру.

Сэм Левинсон, снявший артистку в главной роли в фильме «Малкольм и Мари», сказал, что она станет потрясающим режиссером. Сама Зендая надеется, что через работу сможет донести до своих будущих детей, как живется темнокожим людям в США. Она добавила, что искусство является «мощным катализатором перемен».

В прошлом году режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поддержал превращение белых героев в темнокожих. Он посчитал справедливым то, что на роль Дэдшота утвердили Уилла Смита, хотя в оригинальной истории этот персонаж был белокожим. По мнению Ганна, личность Смита полностью соответствует этому герою.