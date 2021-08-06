Звезда Disney купила квартиру с персональным лифтом

Американская актриса Зендая, получившая известность после сериала «Танцевальная лихорадка!» от Disney, купила жилье в Нью-Йорке. В апартаменты звезды ведет персональный лифт, сообщает New York Post со ссылкой на собственный источник.

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Точка притяжения. Смерть, звезды и Кинг-Конг: чем прославился главный небоскреб Нью-Йорка?

Апартаменты актрисы находятся в здании Quay Tower в нью-йоркском Бруклине. Зендая отдала за жилье 4,9 миллиона долларов (более 358,2 миллиона рублей). По данным издания, сделку купли-продажи заключили еще в декабре 2020 года. На этаже, где актриса выбрала жилье, находятся еще четыре квартиры. Однако, как сообщил источник, подняться на отдельном лифте можно только в апартаменты звезды. Охранники актрисы одобрили приобретение.

Во владении Зендаи находятся три спальни, две ванные комнаты, гостиная, кухня со столовой и гардеробная. Из комнат открывается вид на Манхэттен и Нью-Йоркскую бухту. В дизайне помещений использовали натуральные материалы, включая полы из натурального дуба.

Ранее звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон купила в районе Ист-Сайд на Манхэттене таунхаус. Актриса отдала за объект 4,4 миллиона долларов (на тот момент 320 миллионов рублей). Владение площадью 372 квадратных метра находится в доме, который возвели 120 лет назад.