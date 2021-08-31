Актриса из «Звездных войн» обвинила Disney в расизме из-за убийства ее персонажа

Британская актриса Тандиве Ньютон обвинила компанию Disney в расизме из-за убийства ее персонажа в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Интервью с ней было опубликовано в издании Express.

Далее следуют спойлеры к фильму «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Артистка исполнила роль преступницы Вэл Беккет, которая погибла в самом начале ленты. Причем изначально такой сюжетный поворот не был прописан в сценарии. По словам Ньютон, персонажа не просто застрелили, а «отправили плыть по космосу, откуда она в теории еще когда-нибудь может вернуться».

«Вы убили первую чернокожую женщину, которая впервые сыграла значимую роль в фильме "Звездные войны". Вы, черт возьми, шутите?» — возмутилась актриса.

В прошлом году британский актер Джон Бойега, известный по роли Финна в трилогии сиквелов «Звездных войн», обвинил студию Disney в изменении позиционирования его персонажа. По словам артиста, изначально его герой был более важен для трилогии. Однако в дальнейшем его отодвинули на второй план. Бойега считает, что это произошло в том числе из-за расовой дискриминации со стороны студии.

