Кудрявцева пожаловалась на возвращение «жестких» болей из-за хронической болезни

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на возвращение «жестких» болей из-за мигрени. О хронической болезни она рассказала в посте на своей странице в Instagram.

«Вы задумывались о том, что делает вас счастливыми? Я понимаю, что счастье — это, возможно, минутное ощущение, но все же. Я опять начала страдать жесткой мигренью по осени. И когда голова не болит, чувствую себя счастливой. У вас как с понятием „счастье“?», — написала Кудрявцева.

По словам знаменитости, возвращение головных болей мог спровоцировать перенесенный коронавирус. Среди проблем со здоровьем Кудрявцева также назвала апатию и даже панические атаки. «Головные боли, сил нет, апатия и опять начались панические атаки. Короче, в моем случае долбануло по нервной системе. Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — написала телеведущая.

Кудрявцева переболела коронавирусом в начале 2021 года. Из-за этого ей пришлось отменить поездку в Дубай. По словам телеведущей, незадолго до Нового года заразилась ее дочь Маша.