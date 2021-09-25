Психотерапевт оценил поведение пришедшего в магазин в платье и с топором мужчины

Мужчина, который пришел в женской одежде в магазин «Магнит» и напал на посетителей с топором, мог находиться в состоянии психического расстройства. Об этом заявилпсихотерапевт,

профессор Московского института психоанализа, кандидат медицинских наук Александр Полеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Когда люди ощущают себя представителями другого пола, то это может быть или бредовое расстройство в рамках шизофрении, или истинный транссексуализм. Во втором случае это безопасно. Бредовое расстройство часто сочетается с агрессией», — оценил Полеев.

По его словам, родственники мужчины должны сообщить о его поведении в психологический диспансер. «Человек, находящийся в состоянии обострения, не отвечает за свои действия, и какое-нибудь абсолютно невинное ваше слово может включить сильную агрессию. От таких людей надо бежать», — заявил Полеев.

Он отметил, что психически нездоровых людей нельзя успокоить словами, потому что у них органическое расстройство. Из-за этого в мозгу человека происходят физиологические процессы, которые не остановить разговорами.

Россиянин пришел в магазин «Магнит» в женской одежде и напал на покупателей с топором утром в субботу, 25 сентября. По предварительным данным, это случилось из-за конфликта с тележками. Двоих пострадавших в результате инцидента госпитализировали с ранениями. Злоумышленника задержали, он говорил бессвязные вещи и назвал себя женским именем.