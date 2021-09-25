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Страны «азиатского НАТО» решили сотрудничать в космосе, кибербезопасности и 5G

США, Япония, Австралия и Индия договорились о сотрудничестве в космосе и кибербезопасности
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Фото: Reuters

Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD), который нередко называют «азиатским НАТО», договорились о сотрудничестве в космической области, в сферах кибербезопасности и развития 5G. Об этом говорится в совместном заявлении.

Так, США, Япония, Австралия и Индия обменяются спутниковыми данными, ориентированными на мониторинг и адаптацию изменений климата, а также для предупреждения стихийных бедствий. Вдобавок они запустят группу по кибербезопасности и партнерство в области инфраструктуры, в том числе с Европейским союзом.

Кроме того, известно, что в 2022 году члены QUAD могут провести учения по борьбе с пандемией коронавируса. «Мы стремимся к общим глобальным целям, чтобы помочь вакцинировать мир, спасать жизни сейчас, в том числе путем укрепления глобального финансирования безопасности здравоохранения и политического руководства», — говорится в документе.

Первая личная встреча лидеров государств-участников QUAD состоялась 24 сентября в Вашингтоне. Страны обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинацией, изменения климата, новых технологий, космоса, чистой энергии, гуманитарных обменов. Четырехсторонний диалог появился в 2007 году, его целью стало обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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