В России показали стрельбу Т-72Б3 из укрытия

Российские танкисты отработали приемы ведения оборонительного боя. В ходе учений в России экипажи танков Т-72Б3 показали стрельбу, поразив цели из укрытия. Видео с отработкой оборонительных действий опубликовали на YouTube-канале Минобороны России.

Танкисты продемонстрировали свои навыки в рамках антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2021», которые прошли на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Экипажи отрабатывали действия по уничтожению наступающих отрядов условного противника.

Опубликованное видео демонстрирует тактику смены огневой позиции. Так, Т-72Б3 покинул замаскированную позицию, произвел выстрел и, не дожидаясь ответного огня, вернулся на позицию. Находясь в укрытии, танк развернулся для выезда на вторую огневую позицию.

Такая тактика позволяет избежать обнаружения с воздуха и затрудняет поражение техники ответным огнем.

Ранее в сети появилось видео, демонстрирующее украинскую модификацию советского танка Т-72. Машина, которой планировали заинтересовать иностранных покупателей, оказалась невостребованной.