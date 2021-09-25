Отец Зеленского призвал критиков сына «не тявкать в интернете»

Отец президента Украины: я не тявкал из-за подворотни на власть, а надеялся только на себя

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр призвал критиков сына «заняться делом», а не «тявкать в интернете». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Отец главы государства заявил, что многого добился, потому что честно работал и «жил своим умом», а не критиковал власть. Он также подчеркнул, что не хочет выслушивать недовольство тех, «кто не хочет даже попу с дивана поднять».

«Вот вы пишите, жалуетесь, меня обзываете, проклинаете Вову. Я не тявкал из-за подворотни на власть, а надеялся только на себя. У меня, слава богу, все в порядке. И теперь на старости лет не собираюсь дискутировать с людьми, которые не могут постараться ни для себя, ни для своих детей, а могут только кидаться на старика», — написал отец политика.

Ранее Александр Зеленский поделился в Instagram мыслями по поводу проводимой сыном государственной политики. По его словам, сейчас президенту Украины как никогда важна общественная поддержка.

«Нам как родителям тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные никому не известные так называемые политологи», — написал отец украинского лидера. Он отметил, что Владимир никогда не был и не будет убийцей или вором, как его безосновательно окрестили оппоненты, неспособные вникнуть в происходящее.