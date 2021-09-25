Уволенный сотрудник раскрыл проблемы Virgin Galactic

Уволенный директор по летным испытаниям Virgin Galactic Марк Стаки раскрыл проблемы компании. По его словам, к отклонению от первоначального курса суборбитального корабля Unity, на борту которого находился британский миллиардер Ричард Брэнсон, привела ошибка пилота, а не сильный ветер, пишет Parabolic Arc.

По мнению Стаки, уволенного через восемь дней после полета суборбитального корабля, расследование обстоятельств случившегося должно производиться независимой стороной, а не самой компанией. «Ветер был в пределах нормы, они не сделали ничего существенного для устранения ошибки траектории», — заявил бывший сотрудник о действиях пилотов.

Стаки подчеркнул, что пилоты не выключили двигатель и не прервали полет Unity после выхода корабля за пределы воздушного коридора, поскольку на его борту находился Брэнсон, пожелавший раньше другого миллиардера, американца Джеффа Безоса, совершить полет на собственном корабле. Брэнсон не согласен с такой позицией Стаки.

В сентябре издание SpaceNews сообщило, что неназванный поставщик уведомил компанию о потенциальном производственном дефекте в компоненте системы управления полетом корабля Unity. В Virgin Galactic добавили, что проводят консультации с подрядчиком.

В сентябре издание New Yorker, ссылаясь на Управление гражданской авиации США, писало, что суборбитальный корабль Unity компании Virgin Galactic во время первого полета с полным экипажем, включающим Брэнсона, отклонялся от изначально запланированного курса.

В июле на высоту более 80 километров на суборбитального корабле Unity производства собственной компании Virgin Galactic поднялся бизнесмен Брэнсон. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.