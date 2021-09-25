Захарова возмутилась «катастрофой» в центре Нью-Йорка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о впечатлениях от командировки в США.

Захарова отметила, что неприятно удивилась трущобами в любимом городе Нью-Йорке, который ранее принимал ее как родную. «Очень люблю Манхэттен. Но то, во что его превратили, вызывает оторопь», — написала она.

Захарова опубликовала фотографии, сделанные во время поездки по городу. На снимках видны летние веранды ресторанов, на которых, по ее словам, размещаются посетители, которые не сделали прививку от коронавируса. Она назвала это «полуоткрытыми будками из каких-то кусков фанеры и пластика». «Идея, наверное, хорошая, но ее исполнение — катастрофа. Повторю, это самый центр города. Ни пройти, ни приехать мимо "новой нормальности" невозможно», — возмутилась она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российская делегация испытала проблемы с получением американских виз для поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Лавров заявил, что ряд членов делегации остался без виз.

76-я Генассамблея ООН стартовала 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Согласно распоряжению главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации 24 августа, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.