Сенатор США призвал сосредоточиться на асимметричной войне с Россией и Китаем

Сенатор США Крис Мерфи считает, что вывод американских войск из Афганистана позволит сосредоточиться на противостоянии с Китаем и Россией. Он заявил об этом в подкасте бывших пресс-секретаря и спичрайтера Барака Обамы, выдержки из которого приводятся на его сайте.

По словам Мерфи, после вывода войск освободились значительные финансовые, людские и интеллектуальные ресурсы, которые могут быть направлены на решение более перспективных задач. «Мы можем переключиться на схватки, в которых действительно есть шанс на победу, — сказал он. — Афганистан, по крайней мере в последние десять лет, к этой категории, на мой взгляд, явно не относился».

По мнению сенатора, Соединенные Штаты участвуют в асимметричной войне с Китаем и Россией и пока терпят поражение. Он призвал усилить инвестиции в дипломатические и невоенные средства, необходимые для борьбы с угрозами, которые исходят от этих стран, пишет РИА Новости.

Когда в американских военных продовольственных магазинах работает больше людей, чем в Госдепе, когда Минобороны оказывается единственной структурой, имеющей достаточно ресурсов для оперативного развертывания в зоне конфликта, тогда мы получаем то, на что сами напросились — асимметричное военное столкновение с такими странами, как Китай и Россия, в котором мы проигрываем Крис Мерфи председатель подкомитета Сената США по делам Ближнего Востока, Южной, Центральной Азии и контртерроризма

Крис Мерфи — представитель Демократической партии США, избранный в Сенат от штата Коннектикут в 2013 году. Он возглавляет подкомитет Сената по делам Ближнего Востока, Южной, Центральной Азии и контртерроризму и был одним из автором Закона о борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией, принятого в 2017 году.