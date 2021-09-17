Путин рассказал об оставленном США ящике Пандоры в Афганистане

США оставили после себя ящик Пандоры после того, как ушли из Афганистана. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
По утверждению главы государства, Соединенные Штаты бросили в стране целый арсенал современного оружия, военной техники и различных боеприпасов. Он также добавил, что оружие — это единственное, чем талибы (запрещенное движение в России) разжились после присутствия западной коалиции в Афганистане.
Также российский лидер обратил внимание, что Афганистан находится в разрухе, и оттуда бегут люди. По словам Путина, американцы оставили ящик Пандоры, «полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом».
Кроме того, глава государства добавил, что необходимо помогать Афганистану в обретении мира и стабильности. Комментируя возможность признания нового правительства в Афганистане, Путин напомнил, что оно не является репрезентативным.
Ранее президент России заявил, что поспешный вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана можно сравнить с бегством. На данный момент, по утверждению главы государства, перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по проведению общей согласованной линии.