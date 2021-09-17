Путин рассказал об оставленном США ящике Пандоры в Афганистане

Владимир Путин заявил, что США оставили после себя в Афганистане ящик Пандоры

США оставили после себя ящик Пандоры после того, как ушли из Афганистана. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По утверждению главы государства, Соединенные Штаты бросили в стране целый арсенал современного оружия, военной техники и различных боеприпасов. Он также добавил, что оружие — это единственное, чем талибы (запрещенное движение в России) разжились после присутствия западной коалиции в Афганистане.

Также российский лидер обратил внимание, что Афганистан находится в разрухе, и оттуда бегут люди. По словам Путина, американцы оставили ящик Пандоры, «полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом».

Кроме того, глава государства добавил, что необходимо помогать Афганистану в обретении мира и стабильности. Комментируя возможность признания нового правительства в Афганистане, Путин напомнил, что оно не является репрезентативным.

Ранее президент России заявил, что поспешный вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана можно сравнить с бегством. На данный момент, по утверждению главы государства, перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по проведению общей согласованной линии.