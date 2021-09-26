Украину признали энергетическим банкротом из-за властей

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов признал, что Украина стала энергетическим банкротом из-за действий властей. Такое мнение он выразил в беседе с RT.

Эксперт указал на высказывания депутатов Верховной Рады, которые обвиняют Киев в сложившейся ситуации. «Фактически речь идет о том, что все действия нынешней власти были неверными, в том числе шаг, направленный на конфликт с Россией в рамках газовых проблем», — считает он.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой Продаться подороже. Украина хочет стать главным партнером Китая на пути в Европу. Что придется отдать взамен?

По словам Шаповалова, сегодня Украина, которая во времена СССР имела широчайшие возможности для производства энергетики, оказывается «энергетическим банкротом».

Также собеседник издания подчеркнул, что на фоне фоне кризиса рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его команды быстро падает. По его мнению, от былого доверия к главе государства уже ничего не осталось.

Как считает политолог Александр Дудчак, цены на газ являются бедой для населения, но не для руководства Украины. Он подчеркнул, что Киев подписал документы об установлении цен на газ, прикрываясь пресловутой «энергетической безопасностью».

Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что обвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью. По его мнению, украинцы могут столкнуться с такими экономическими последствиями из-за наполнения госбюджета и обесценивания стоимости труда граждан.