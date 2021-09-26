Математик из Тайваня начал читать лекции на порносайте и стал звездой

Преподаватель из Тайваня Чжан Сюй (Zhang Xu) начал читать свои лекции по математике на сайте для взрослых и стал популярным, пишет Bird In Flight.

На странице пользователя вместо откровенных видео размещаются ролики у доски про математический анализ на китайском языке. Суммарно лекции набрали 1,4 миллиона просмотров. На канал подписались около пяти тысяч человек, а преподаватель стал звездой. В комментариях к лекциям юзеры шутят о странностях азиатских фильмов для взрослых.

Преподаватель зарегистрировал канал в 2020 году, чтобы пошутить над студентами, обучающимися дистанционно из-за пандемии коронавируса. Он заполнил данные как порноактер и прошел верификацию. На сайте мужчина публикует лекции по дифференциальным и интегральным уравнениям, а также другим математическим темам. Кроме того, преподаватель ведет YouTube-канал, посвященный любимому предмету. На него подписаны около 18 тысяч человек.

Ранее жительница Филиппин, учительница Мэйерн Смайлс (Maeurn Smiles), разбогатела на продаже откровенных фотографий в сети и спасла своих родственников от голода.