Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил близкий друг музыканта Крейг Беннет в Facebook.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Беннетт рассказал, что Ланкастер какое-то время страдал от рассеянного склероза.

«Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo», - написал Беннетт.

Status Quo — британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. С 2005 года является рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт. 22 сингла группы входили в британскую «десятку». Общемировой тираж всех пластинок Status Quo к 2008 году составил 118 миллионов.

