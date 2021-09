Умерших рэперов XXXTentacion и Lil Peep обвинили в плагиате

Артист Ричард Джейден Хофф, более известный как K.R.i.O, обвинил умерших рэперов XXXTentacion и Lil Peep в плагиате и подал на них в суд. Об этом сообщает портал TMZ.

Причиной недовольства музыканта стал их совместный трек Falling Down. По мнению K.R.i.O, в композиции использовали гитарную партию, которую придумал он. Ее можно услышать в треке Under My Breath — он был выложен в сеть на три месяца раньше, чем Falling Down. K.R.i.O отметил, что XXXTentacion и Lil Peep зациклили и ускорили гитарный рифф, но он все равно смог узнать его.

Lil Peep включил работу Fallin Down в альбом Come Over When You're Sober, Pt. 2. Она собрала более 20 миллионов прослушиваний на платформе Spotify, а на YouTube у нее порядка 21 миллиона просмотров. Сингл занял 13-е место в чарте Billboard Hot 100.

21-летний Lil Peep скончался 15 ноября 2017 года из-за передозировки фентанилом и алпразоламом. О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 19 июня 2018 года. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому.