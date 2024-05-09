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15:07, 9 мая 2024Спорт

Российский футболист рассказал о жизни в Крыму

Футболист «Кубани» Богдан Рейхмен заявил, что Крым меняется невероятными темпами

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал о жизни в Крыму. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что Крым меняется и развивается невероятными темпами. «Был зимой, когда навещал семью. Очень красивую набережную сделали. Разница есть колоссальная, если берем до и после. Там, в принципе, и начался мой футбольный путь», — уточнил он.

Рейхмен родился в Евпатории и начал заниматься в школе местной «Чайки». Позднее он попал в школу харьковского «Металлиста», а оттуда перешел в академию «Краснодара». Хавбек выступает за «Кубань» с сентября 2023 года.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отказе местных спортсменов ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Он заявил, что Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы.

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      Андрей Стрельцов
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