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11:11, 3 апреля 2024Спорт

Крымские спортсмены отказались ехать на Олимпийские игры

Аксенов заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпийские игры-2024

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале объявил об отказе местных спортсменов ехать на Олимпийские игры-2024.

«Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают», — заявил он. Аксенов отметил, что полностью поддерживает решение атлетов.

Ранее глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. В том числе этим занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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