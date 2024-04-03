Крымские спортсмены отказались ехать на Олимпийские игры

Аксенов заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпийские игры-2024

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале объявил об отказе местных спортсменов ехать на Олимпийские игры-2024.

«Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают», — заявил он. Аксенов отметил, что полностью поддерживает решение атлетов.

Ранее глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. В том числе этим занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.