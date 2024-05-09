Впервые на Украине пенсионерку посадили на пять лет за пророссийские посты

На Украине впервые пенсионерка получила 5 лет за посты в поддержку РФ

Украинский суд впервые в истории страны вынес жесткий приговор за пророссийские посты — пожилая женщина получила пять лет заключения. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

64-летняя пенсионерка из Закарпатья публиковала в соцсети «Одноклассники» посты в поддержку России. В них она оправдывала действия российских войск на Украине и отрицала военные преступления со стороны России.

На суде женщина отказалась признать свою вину, настаивая на том, что ее слова вырвали из контекста. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы, что является первым приговором с таким наказанием.

7 мая сообщалось, что на Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.