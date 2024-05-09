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15:05, 9 мая 2024Бывший СССР

Впервые на Украине пенсионерку посадили на пять лет за пророссийские посты

На Украине впервые пенсионерка получила 5 лет за посты в поддержку РФ

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Украинский суд впервые в истории страны вынес жесткий приговор за пророссийские посты — пожилая женщина получила пять лет заключения. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

64-летняя пенсионерка из Закарпатья публиковала в соцсети «Одноклассники» посты в поддержку России. В них она оправдывала действия российских войск на Украине и отрицала военные преступления со стороны России.

На суде женщина отказалась признать свою вину, настаивая на том, что ее слова вырвали из контекста. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы, что является первым приговором с таким наказанием.

7 мая сообщалось, что на Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

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      Любовь Ширижик
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