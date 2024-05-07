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20:03, 7 мая 2024Бывший СССР

На Украине остановили 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых

На Украине закрыли 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, остановлено рассмотрение дел не только взяточников и виновных в ДТП, но и насильников несовершеннолетних, а также помощников заказных убийц.

Журналисты обнаружили, что из 400 уголовных дел около 100 обвиняемых совершили преступления уже в статусе военных. По остальным делам в 95 процентах случаев суды прекратили разбирательство после мобилизации обвиняемых.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизацию начали рекламировать слоганом «Выбери свое приключение».

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      Илья Таксюр
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