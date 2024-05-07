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11:21, 7 мая 2024Бывший СССР

На Украине мобилизацию прорекламировали слоганом «Выбери свое приключение»

FT: в ВСУ мобилизацию украинцев проводят под слоганом «Выбери свое приключение»

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят мобилизацию населения под слоганом «Выбери свое приключение». Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, в ВСУ украинцам предлагают самим выбирать подразделения. Причиной смены подхода украинского командования к мобилизации стало исчезновение очередей из добровольцев в военкоматах.

«Столкнувшись со скромным количеством добровольцев, министерство обороны изменило тактику. Ведомство запустило рекламную кампанию, которая делала процесс набора более интересным», — пишет FT.

При этом на вопрос издания о числе добровольцев, мобилизованных благодаря данной кампании, в Минобороны Украины не ответили.

Ранее стала известна причина отказа Украины от демобилизации солдат после 36 месяцев службы. По данным FT, это произошло из-за страха Киева потерять наиболее опытных бойцов в начале следующего года.

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      Екатерина Грищенко
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