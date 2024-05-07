На Украине мобилизацию прорекламировали слоганом «Выбери свое приключение»

FT: в ВСУ мобилизацию украинцев проводят под слоганом «Выбери свое приключение»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят мобилизацию населения под слоганом «Выбери свое приключение». Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, в ВСУ украинцам предлагают самим выбирать подразделения. Причиной смены подхода украинского командования к мобилизации стало исчезновение очередей из добровольцев в военкоматах.

«Столкнувшись со скромным количеством добровольцев, министерство обороны изменило тактику. Ведомство запустило рекламную кампанию, которая делала процесс набора более интересным», — пишет FT.

При этом на вопрос издания о числе добровольцев, мобилизованных благодаря данной кампании, в Минобороны Украины не ответили.

Ранее стала известна причина отказа Украины от демобилизации солдат после 36 месяцев службы. По данным FT, это произошло из-за страха Киева потерять наиболее опытных бойцов в начале следующего года.