FT: Киев отказывается от демобилизации из-за страха потерять опытных бойцов

Киев отказывается от демобилизации после 36 месяцев службы из-за страха потерять опытных бойцов. Такую причину называет газета Financial Times (FT).

В издании отмечают, что предложение о демобилизации военнослужащих было отклонено из-за того, что армейские начальники побоялись лишиться опытных солдат в начале следующего года.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. В документ была внесена 31 поправка, в том числе об отказе от демобилизации. Согласно проекту, все военнообязанные в течение 60 дней после вступления в силу закона должны явиться в военкоматы для обновления своих данных.

Командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса ранее отмечал, что украинской армии не хватает живой силы. Россия в этом плане, по его словам, превосходит Украину в пять-семь раз.