Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 7 мая 2024Бывший СССР

Названа причина отказа Киева от демобилизации

FT: Киев отказывается от демобилизации из-за страха потерять опытных бойцов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Киев отказывается от демобилизации после 36 месяцев службы из-за страха потерять опытных бойцов. Такую причину называет газета Financial Times (FT).

В издании отмечают, что предложение о демобилизации военнослужащих было отклонено из-за того, что армейские начальники побоялись лишиться опытных солдат в начале следующего года.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. В документ была внесена 31 поправка, в том числе об отказе от демобилизации. Согласно проекту, все военнообязанные в течение 60 дней после вступления в силу закона должны явиться в военкоматы для обновления своих данных.

Командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса ранее отмечал, что украинской армии не хватает живой силы. Россия в этом плане, по его словам, превосходит Украину в пять-семь раз.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о расколе внутри ЕС из-за инаугурации Путина

      15-летняя россиянка родила в туалете ТЦ и выбросила ребенка в лесу

      Сотрудника коррекционной школы отстранили от работы за эротические съемки

      В России автомобили наказанных за пьяную езду водителей отправили на СВО

      Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству Китая в Белграде в 1999 году

      Артиллерия разогнала по лесу выживших после удара гаубицы бойцов ВСУ

      Раскрыты детали выступления Орбакайте в Кремлевском дворце

      Российская восьмиклассница забеременела от 22-летнего знакомого

      Главная судостроительная компания России начнет продавать имущество

      Бывшая следовательница МВД России получила восемь лет колонии за коробку конфет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше