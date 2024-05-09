Участник парада Победы на Красной площади потерял ботинок и пошел дальше

На Красной площади заметили потерянный участником парада Победы ботинок

Участник парада Победы на Красной площади в Москве потерял ботинок, однако не остановился и пошел дальше. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах видно, как прямо на пути марширующих участников парада лежит ботинок, предположительно, слетевший с ноги кого-то из российских военнослужащих. При этом хозяин обуви не вернулся и, вероятно, продолжил путь.

9 мая в Москве прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории мероприятие состоялось под сильным снегопадом. В нем приняли участие более девяти тысяч человек, свыше 70 единиц техники. Командовал шествием главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. В свою очередь, глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу принимал парад.

Завершился торжественный марш пролетом авиации над Красной площадью. В нем участвовало звено истребителей из семейства Су-27: многоцелевые тяжелые истребители Су-30СМ, фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Самолеты раскрасили небо в цвета флага России.