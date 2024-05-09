Парад Победы завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве

Парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Над Красной площадью пролетели как минимум две группы самолетов. Уточняется, что пролет совершило звено истребителей из семейства Су-27: многоцелевые тяжелые истребители Су-30СМ, фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Отмечается, что звено штурмовиков раскрасило небо в цвета флага России.

В воздушной части парада Победы приняли участие самолеты оперативно-тактической и дальней авиации, а также военно-транспортные и специализированные самолеты. Кроме того, поучаствовали ударные, многоцелевые и военно-транспортные вертолеты армейской авиации.

Утром 9 мая в Москве начался парад Победы. В нем участвуют более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад глава Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу.