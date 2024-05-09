Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 9 мая 2024Россия

Парад Победы завершился пролетом авиации над Красной площадью

Парад Победы завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве

Фото: Василий Федосенко / ТАСС

Парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Над Красной площадью пролетели как минимум две группы самолетов. Уточняется, что пролет совершило звено истребителей из семейства Су-27: многоцелевые тяжелые истребители Су-30СМ, фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Отмечается, что звено штурмовиков раскрасило небо в цвета флага России.

В воздушной части парада Победы приняли участие самолеты оперативно-тактической и дальней авиации, а также военно-транспортные и специализированные самолеты. Кроме того, поучаствовали ударные, многоцелевые и военно-транспортные вертолеты армейской авиации.

Утром 9 мая в Москве начался парад Победы. В нем участвуют более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад глава Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские хакеры разместили цитату Путина на 100 украинских сайтах. Какие слова президента они использовали?

      Российские пограничные пункты прекратят деятельность в Армении

      Российские военные пресекли очередную атаку ВСУ на российский регион

      Парад Победы завершился пролетом авиации над Красной площадью

      В России объяснили отказ МОК вручать перешедшие россиянам олимпийские медали

      Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве

      Киевляне начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы

      Путин заявил о сложном периоде России

      Путин заявил о попытках исказить правду о Второй мировой войне

      Путин высказался о значимости второго фронта в годы Великой Отечественной войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше