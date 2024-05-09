Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 9 мая 2024Россия

Парад Победы в Москве впервые в истории прошел под сильным снегопадом

Военный парад в Москве впервые в истории прошел под снегопадом
Начало событий в новости Парад Победы завершился пролетом авиации над Красной площадью

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Москве военный парад на Красной площади впервые в истории прошел под снегопадом. Обильные осадки заметили зрители видеотрансляции шествия на телеканале «Россия-1».

Снег идет в столице уже третий день. Он сопровождал парад на всем протяжении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что аномально холодная для мая погода никак не помешает празднованию Дня Победы, в том числе проведению парада на Красной площади. «Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — сказал он.

Снег также не помешал зрелищному завершению парада — истребители Су-27 и штурмовики Су-25 пролетели в небе над Красной площадью и окрасили его в цвета российского триколора.

В 22:00 по местному времени в ознаменование 79-й годовщины Победы пройдут салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Также тридцать залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуски салютных установок прогремят в городах дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Пашинян согласовали вывод российских пограничников из Армении

      Стала известна судьба пропавших в горах Киргизии россиян

      Военный эксперт высказался об особенностях парада Победы на Красной площади

      Боррель назвал место Украины в очереди на вступление в ЕС

      Российские войска нанесли удар по складу боеприпасов группы ВСУ «Донецк»

      Парад Победы в Москве впервые в истории прошел под сильным снегопадом

      Названо условие проникновения России «в самое сердце» Украины

      Mercedes решил не отказываться от бензиновых машин

      В МЧС рассказали о повреждениях после атаки БПЛА на нефтезавод в Башкирии

      Стало известно о попытках бегства солдат ВСУ с позиций в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше