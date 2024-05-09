Парад Победы в Москве впервые в истории прошел под сильным снегопадом

Военный парад в Москве впервые в истории прошел под снегопадом

В Москве военный парад на Красной площади впервые в истории прошел под снегопадом. Обильные осадки заметили зрители видеотрансляции шествия на телеканале «Россия-1».

Снег идет в столице уже третий день. Он сопровождал парад на всем протяжении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что аномально холодная для мая погода никак не помешает празднованию Дня Победы, в том числе проведению парада на Красной площади. «Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — сказал он.

Снег также не помешал зрелищному завершению парада — истребители Су-27 и штурмовики Су-25 пролетели в небе над Красной площадью и окрасили его в цвета российского триколора.

В 22:00 по местному времени в ознаменование 79-й годовщины Победы пройдут салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Также тридцать залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуски салютных установок прогремят в городах дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.