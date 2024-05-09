На Западе заявили, что Украина построила сеть тайных заводов. Что на них выпускают?

El Mundo: министр промышленности Украины Камышин построил сеть скрытых заводов

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил в республике сеть скрытых заводов, на которых производят оружие. Об этом узнала испанская газета El Mundo.

Утверждается, что заводы продолжают выпускать боеприпасы и бронетехнику, однако теперь они переведены под землю из-за масштабных разрушений в первые дни российско-украинского конфликта. Некоторые из заводов целиком находятся под землей, другие замаскированы: их скрывают «огромные декорации», местонахождение производств засекречено. Источник газеты сообщил, что вопрос сохранения секретности очень волнует Киев, поскольку среди рабочих уже нашли сочувствующих России.

Проектом по засекречиванию руководил Камышин, бывший директор оператора железных дорог, компании «Укрзализныця», соответствующее поручение ему дал президент Украины Владимир Зеленский, пишет El Mundo.

Александр Камышин Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Отмечается, что на заводах выпускают боеприпасы, беспилотники, БТР «Козак», ракеты «Нептун», противотанковые ракеты «Стугна». Также источник в украинской оборонной промышленности рассказал, что объемы производства выросли втрое с момента запуска в 2023 году.

Главком ВСУ заявил о переходе Украины на собственное производство оружия

Как подчеркивал главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, Киеву не нужно ждать помощи от Запада, а необходимо запускать собственное производство. «Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства», — сказал он. Главком добавил, что республика в первую очередь должна рассчитывать на себя, а не на иностранных партнеров.

Зеленский также говорил, что в 2024 году Украина увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. По его словам, средства будут направлены в том числе и на беспилотные летательные аппараты. «Как на закупку того, что необходимо за границей, так и на украинское производство», — отметил украинский лидер.

В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал на неспособность украинского ВПК производить боевую технику.

Украина может ремонтировать технику, хотя по ремонтным базам мы тоже наносим удары. Но ВПК в целом, судостроительные заводы — все это не функционирует, деятельность сводится к ремонту Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

В ЕС призвали производить оружие на Украине для экономии транспортных расходов

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что оружие для Украины надо производить быстрее и эффективнее. «Мы должны поставлять [Украине] средства для защиты промышленности и средства для расширения производства», — сказал он на форуме оборонной промышленности Евросоюза (ЕС) и Украины. Боррель отметил, что Украина «хорошо производит беспилотники», а Европа «может поучиться» этому. В то же время у ЕС «есть производственные и финансовые возможности», объединение изучает, как производить оружие на украинской территории, указал чиновник.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба между тем критиковал эффективность оборонной промышленности Европейского союза. Он предложил создать в ЕС сильный рынок оборонной промышленности, чтобы нарастить производство боеприпасов. Неотъемлемой его частью должна стать Украина и другие страны-кандидаты на вступление в блок.