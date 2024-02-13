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21:16, 13 февраля 2024Бывший СССР

Главком ВСУ заявил о переходе Украины на собственное производство оружия

Главком ВСУ Сырский: Украина переходит на собственное производство оружия

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина уже начала процесс перехода на собственное производство оружия. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, сообщает телеканал ZDF.

Главком ВСУ отметил, что Киеву не нужно ждать помощи от Запада, а необходимо запускать собственное производство. «Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства», — подчеркнул он. Сырский добавил, что страна в первую очередь должна рассчитывать на себя, а не на иностранных партнеров.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ лучше отступить с позиции, чем пожертвовать всем личным составом. Он также добавил, что украинская армия перешла от наступательных действий к ведению оборонной операции. «Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава», — отметил Сырский.

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      Марина Совина
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