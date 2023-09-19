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03:02, 19 сентября 2023Бывший СССР

Военный заявил о неспособности украинского ВПК производить боевую технику

Военный Дандыкин: Украина не производит, а только ремонтирует технику

Фото: Gleb Garanich / Unsplash

Военно-промышленный комплекс Украины сегодня практически не функционирует, максимум, на который он способен, — это осуществлять ремонт поврежденной техники. Даже обстрелы российских регионов производятся с помощью западного оружия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Украина может ремонтировать технику, хотя по ремонтным базам мы тоже наносим удары. Но ВПК в целом, судостроительные заводы — все это не функционирует, деятельность сводится к ремонту. И то не всей западной техники: те же танки, судя по всему, не могут быть восстановлены силами Украины, они отвозятся в Польшу», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что даже обстрелы российских городов производятся с помощью оружия НАТО, хотя периодических встречается и советское оружие, поставляемое из стран Варшавского договора.

«Обмундирование, ботинки и прочее — это все гуманитарные поставки, которые начались еще задолго до конфликта. Это натовский комплект, со всеми средствами связи, обнаружения, с тепловизорами. Пайки тоже натовские, аптечки. Может, самостоятельно Украина что-то и шьет, но не много», — заключил военный.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов заявил, что длительные боевые действия на Украине могут истощить ресурсы западных стран, от которых зависит Киев. Он добавил также, что страна сильно зависит от внешних игроков.

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