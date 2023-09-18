На Украине обеспокоились возможным истощением поддержки Запада

Глава ГУР Буданов: длительные боевые действия могут истощить поддержку Запада

Длительные боевые действия на Украине могут истощить ресурсы западных стран, от которых зависит Киев. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов сообщил в интервью изданию The Economist.

По его словам, вопрос о длительности поддержки Украины «достаточными ресурсами» со стороны Запада пока еще не решен.