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11:44, 18 сентября 2023Бывший СССР

На Украине обеспокоились возможным истощением поддержки Запада

Глава ГУР Буданов: длительные боевые действия могут истощить поддержку Запада

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Длительные боевые действия на Украине могут истощить ресурсы западных стран, от которых зависит Киев. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов сообщил в интервью изданию The Economist.

По его словам, вопрос о длительности поддержки Украины «достаточными ресурсами» со стороны Запада пока еще не решен.

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    Алевтина Запольская
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