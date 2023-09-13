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23:36, 13 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о планах по производству оружия на Украине

Зеленский заявил об увеличении расходов на производство оружия в 2024 году

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В 2024 году Украина увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сереем Марченко.

По его словам, средства будут направлены в том числе и на беспилотные летательные аппараты. «Как на закупку того, что необходимо за границей, так и на украинское производство», — отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что оборона и безопасность остаются приоритетными направлениями финансирования.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов сообщил, что Украина начала разрабатывать дальнобойное оружие, способное преодолеть расстояние в тысячи километров, еще в марте 2020 года.

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    Марина Совина
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