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15:00, 9 мая 2024Мир

Посол в Великобритании прокомментировал высылку военного атташе России

Посол России в Великобритании Келин: высылка атташе РФ — опасный поступок

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал опасным поступком высылку военного атташе РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Келин заявил, что британские власти поступают безответственно, прерывая каналы связи с Москвой. «Под смехотворными предлогами вводятся самые разные ограничения для работы дипломатического состава. Как вы видите, я сегодня здесь без военного атташе. Это означает, что канал связи между нашими столицами был прерван по инициативе британцев. Это просто опасно в период обострения внешнеполитической ситуации», — прокомментировал решение правительства Великобритании российский дипломат после возложения цветов у советского воинского мемориала в Лондоне.

Келин также отметил, что воинственность правительства Риши Сунака в вопросах помощи Украине ограничивается в основном громкой риторикой. Российский посол добавил, что эта воинственность замета в Европе, однако «она фальшива». Британским политикам, по словам Келина, «очень хочется показать себя крупными воинственными деятелями, создавать коалиции». При этом после попыток создать танковую коалицию для помощи Украины на поле боя появился только один танк Challenger, который был уничтожен.

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Он также напомнил, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отверг возможность отправки регулярной армии страны на Украину.

Ранее британский глава МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон вышлет российского военного атташе. По его словам, решение принято в ответ на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и в Великобритании».

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      Никита Савин
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