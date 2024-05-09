Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 9 мая 2024Россия

На Дне Победы в российских городах заметили вагнеровцев с портретом Пригожина

Ura.ru: на Дне Победы в городах ХМАО появились вагнеровцы с портретом Пригожина

На мероприятиях в честь Дня Победы в городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заметили участников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с портретами ее основателя Евгения Пригожина. Об этом пишет Ura.ru.

На кадрах, снятых корреспондентом информагентства возле Вечного огня в парке Победы Нижневартовска, видно мужчину в камуфляже с шевронами ЧВК «Вагнер», который держит в руках флаг с портретом Пригожина и символикой военной компании.

Помимо этого, вагнеровца с аналогичным флагом заметили в Ханты-Мансийске. Там же, по словам журналиста агентства, один из участников праздничного пробега на полную громкость включил песню Вики Цыгановой «Вагнер», которую в ЧВК считают своим гимном.

Ранее десятки бойцов ЧВК «Вагнер» заметили в Волгограде, где прошел автопробег в честь десятилетия компании. В мероприятии участвовали как бывшие вагнеровцы, так и решившие поддержать их жители города. Также в сети появилось видео, на котором видна колонну машин с установленными на них флагами ЧВК.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Украина построила сеть тайных заводов. Что на них выпускают?

      Российский футболист рассказал о жизни в Крыму

      На Дне Победы в российских городах заметили вагнеровцев с портретом Пригожина

      Впервые на Украине пенсионерку посадили на пять лет за пророссийские посты

      Посол в Великобритании прокомментировал высылку военного атташе России

      Куба пожелала России успехов в проведении спецоперации

      Украинский дрон атаковал АЗС в российском регионе

      Губернатор раскрыл число пострадавших при воздушной атаке ВСУ по Белгороду

      В Астрахани пять человек отравились неизвестным веществом и не выжили

      Участник парада Победы на Красной площади потерял ботинок и пошел дальше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше