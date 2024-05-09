На Дне Победы в российских городах заметили вагнеровцев с портретом Пригожина

Ura.ru: на Дне Победы в городах ХМАО появились вагнеровцы с портретом Пригожина

На мероприятиях в честь Дня Победы в городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заметили участников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с портретами ее основателя Евгения Пригожина. Об этом пишет Ura.ru.

На кадрах, снятых корреспондентом информагентства возле Вечного огня в парке Победы Нижневартовска, видно мужчину в камуфляже с шевронами ЧВК «Вагнер», который держит в руках флаг с портретом Пригожина и символикой военной компании.

Помимо этого, вагнеровца с аналогичным флагом заметили в Ханты-Мансийске. Там же, по словам журналиста агентства, один из участников праздничного пробега на полную громкость включил песню Вики Цыгановой «Вагнер», которую в ЧВК считают своим гимном.

Ранее десятки бойцов ЧВК «Вагнер» заметили в Волгограде, где прошел автопробег в честь десятилетия компании. В мероприятии участвовали как бывшие вагнеровцы, так и решившие поддержать их жители города. Также в сети появилось видео, на котором видна колонну машин с установленными на них флагами ЧВК.