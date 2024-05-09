Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 9 мая 2024Мир

Куба пожелала России успехов в проведении спецоперации

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пожелал РФ успехов в проведении СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пожелал России успехов в проведении специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Желаем вам успехов и Российской Федерации в проведении специальной военной операции», — сказал глава государства.

Кроме того, он затронул тему приближения НАТО к российским границам и «геополитическую манипуляцию», которую ведет Вашингтон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заседание Высшего евразийского экономического совета в качестве наблюдателей посетят президенты Узбекистана и Кубы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Украина построила сеть тайных заводов. Что на них выпускают?

      Российский футболист рассказал о жизни в Крыму

      На Дне Победы в российских городах заметили вагнеровцев с портретом Пригожина

      Впервые на Украине пенсионерку посадили на пять лет за пророссийские посты

      Посол в Великобритании прокомментировал высылку военного атташе России

      Куба пожелала России успехов в проведении спецоперации

      Украинский дрон атаковал АЗС в российском регионе

      Губернатор раскрыл число пострадавших при воздушной атаке ВСУ по Белгороду

      В Астрахани пять человек отравились неизвестным веществом и не выжили

      Участник парада Победы на Красной площади потерял ботинок и пошел дальше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше