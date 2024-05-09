Куба пожелала России успехов в проведении спецоперации

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пожелал РФ успехов в проведении СВО

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пожелал России успехов в проведении специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Желаем вам успехов и Российской Федерации в проведении специальной военной операции», — сказал глава государства.

Кроме того, он затронул тему приближения НАТО к российским границам и «геополитическую манипуляцию», которую ведет Вашингтон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заседание Высшего евразийского экономического совета в качестве наблюдателей посетят президенты Узбекистана и Кубы.