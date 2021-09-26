Умер бывший футболист «Зенита»

Белорусский футбольный тренер Сергей Герасимец, возглавлявший любительский клуб из Санкт-Петербурга «Ядро», умер в 55 лет. Об этом сообщает спортивный журналист Кирилл Легков в своем Twitter.

Легков написал, что 25 сентября Герасимец руководил своей командой с бровки. «Ядро» одержало победу над клубом «Алмаз Антей» и завоевала титул чемпиона Северо-Запада. Журналист отметил, что в ходе встречи Герасимец был удален с поля. Специалист скончался в ночь на 26 сентября.

В качестве тренера Герасимец работал во многих российских клубах. Он известен как ассистент Анатолия Бышовца и входил в его штаб в «Томи» и «Локомотиве». Герасимец — бывший футболист, известный по выступлениям за минское Динамо, а также российский «Зенит». В составе сине-бело-голубых он провел 49 матчей и забил девять голов.

В составе сборной Белоруссии Герасимец провел 25 игр. На его счету семь забитых мячей. Он привлекался к матчам национальной команды с 1992 по 1999 год.