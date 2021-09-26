Трамп заявил о крупной победе на президентских выборах

Бывший президент США Трамп заявил о крупной победе на выборах главы государства 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что одержал крупную победу на президентских выборах 2020 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Выиграл я или проиграл, все, что я хочу, — это честные выборы, но я не сомневаюсь, что мы выиграли, и выиграли крупно», — сказал Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.

Также бывший глава государства раскритиковал власти Джорджии, которые, по его утверждению, не мешали фальсификациям.

Ранее Трамп рассказал, какая причина может остановить его от участия в будущих выборах на пост лидера страны. По его словам, плохое самочувствие, возможно, удержит его от президентских выборов в 2024 году. При этом Трамп открыто не говорил о желании баллотироваться на президентских выборах снова.

Выборы президента в США прошли 3 ноября 2020 года, победу одержал Джо Байден, а 20 января состоялась его инаугурация. Дональд Трамп результаты выборов не признал.