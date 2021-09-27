Певица Софи Эллис-Бекстор заявила о пережитом в 17 лет изнасиловании

Британская певица Софи Эллис-Бекстор в своих мемуарах заявила о пережитом в 17 лет изнасиловании. Об этом сообщает BBC News.

Исполнительница хита Murder on the Dancefloor рассказала, что потеряла девственность с 29-летним гитаристом, с которым познакомилась на концерте. Тот пригласил ее к себе в квартиру, чтобы показать свои книги, а затем начал стягивать с нее нижнее белье. Артистка говорила мужчине, что не хочет секса, но он игнорировал ее слова.

«Я чувствовала себя грязной, а еще неуверенной в своих чувствах, потому что у меня не было другого опыта, с которым я могла бы сравнить случившееся», — вспомнила Эллис-Бекстор.

По словам певицы, она долгое время не могла осознать, что столкнулась с изнасилованием, так как музыкант не кричал на нее и не проявлял агрессию. Но чем старше она становилась, тем более неправильным ей казалось то, что 29-летний мужчина проигнорировал отказ 17-летней девушки.

В прошлом году Софи Эллис-Бекстор оказалась в больнице со множеством синяков и ран. Артистка упала с велосипеда во время вечерней поездки около реки Темзы. Находившиеся поблизости бегуны помогли ей и вызвали врачей.