Россиянка прокатилась на байке в Таиланде и погибла

На острове Самуи в Таиланде 27-летняя россиянка попала в аварию и погибла. Об этом сообщает «МК в Твери».

ДТП произошло в понедельник, 27 сентября. Россиянка Алина Багирова решила прокатиться на байке, однако на дороге упала с транспортного средства. По данным издания, девушка была родом из Твери, последние три года она проживала Таиланде.

Как рассказали знакомые погибшей порталу «Афанасий-Бизнес», на ней не было защитного шлема. «Она не столкнулась с другой машиной или байком. Байк целый. Говорят, что или собака пробежала, или она сама как-то упала. Видимых причин нет», — уточнили они.

Ранее, 31 августа, в Египте грузовик сбил супружескую пару из России. Происшествие случилось на обочине дороги во время короткой остановки туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир. В результате ДТП женщина погибла на месте, а ее супруга доставили в местную больницу в городе Суэц.