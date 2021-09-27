На каждого российского оленя задумали повесить цифровой ошейник

Правительство России готовит цифровизацию оленеводческих хозяйств Дальнего Востока и Крайнего Севера. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среди прочего, рассматривается идея снабдить кочевых оленеводов системой контроля стад. По ней, на каждого оленя повесят цифровой ошейник, а наблюдать за поголовьем планируется с помощью дронов. Подсчитано, что в стране 1,9 миллиона северных оленей, и стоимость проекта может составить один миллиард рублей.

Однако опрошенные изданием эксперты усомнились в возможности реализовать эту задумку. Так, гендиректор дронопорта Hive Николай Ряшин утверждает, что низкие температуры в северных регионах страны не позволят полноценно задействовать квадрокоптеры. А председатель правления Ассоциации оленеводов Мирослава Мадейски положительно оценил идею, но усомнился в достаточном уровне технической культуры работников отрасли.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что власти страны направили около трех триллионов рублей на поддержку граждан. Он отметил, что это более 4,5 процента ВВП страны. Выделенные средства пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан. Основным инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста глава государства назвал «цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни».

Ранее генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский рассказал «Ленте.ру», что результаты индекса готовности к цифровизации свидетельствуют о необходимости заниматься цифровым просвещением и повышением уровня цифровой грамотности — не только в России, но и на международном уровне. Согласно Международному индексу готовности общества к цифровизации, представленному АНО «Диалог», Россия занимает 27-е место из 51 в рейтинге стран по уровню цифровизации.