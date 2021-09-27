Женщина вышла из дома в новом наряде и опозорилась из-за просвечивающей ткани

Женщина купила наряд популярного бренда одежды Pretty Little Thing, вышла в нем из дома и опозорилась из-за просвечивающей ткани. Соответствующий ролик появился в ее TikTok аккаунте.

На размещенных в сети кадрах блогерша Молли Алисса объяснила, что приобрела в интернет-магазине упомянутого бренда черный комбинезон, и удивилась его пошлости. По ее словам, она примерила новый костюм дома при комнатном освещении и порадовалась «высокому» качеству вещи. Однако затем женщина вышла в обновке на улицу и обнаружила, что она полностью просвечивает ее нижнее белье. На кадрах видео Алисса демонстрирует, как сквозь ткань комбинезона видны ее стринги.

Ролик стал вирусным и набрал 55,6 тысячи просмотров. Пользователи сети поддержали женщину в комментариях под постом. «Ничего страшного, тебе все равно очень идет этот наряд!», «Не расстраивайся, ты выглядишь потрясающе!», «Ты красотка!», «Не волнуйся, с твоей фигурой тебе не о чем переживать», «Великолепный вид», — писали они.

Ранее в сентябре отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы. На размещенных в сети кадрах 28-летняя жительница Лондона Чесси Кинг продемонстрировала свой новый наряд: зеленое платье длины миди с высоким разрезом на бедре и вырезами, которые полностью обнажают грудь девушки.