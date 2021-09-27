Актер из «Гарри Поттера» рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Британский актер Том Фелтон заявил, что идет на поправку после потери сознания на матче

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в франшизе о волшебнике Гарри Поттере, рассказал о своем самочувствии после госпитализации. Пост появился в его Instagram-аккаунте.

Артист, который внезапно упал в обморок во время матча по гольфу в Висконсине, выложил видео, в котором он поет и играет на гитаре. Он отметил, что идет на поправку и поблагодарил всех за поддержку. Фелтон также написал под роликом, что с каждым днем чувствует себя все лучше.

Инцидент произошел перед 43-м Кубком Райдера. Актер участвовал в соревнованиях в составе команды европейских знаменитостей. После позирования для совместной фотографии 34-летний Фелтон потерял сознание и упал на землю. К моменту прибытия на поле медиков он пришел в себя и с чужой помощью смог подняться на ноги. Врачи увезли его с поля на электромобиле, а позднее доставили в больницу.

Помимо серии фильмов о Гарри Поттере, Том Фелтон появлялся в таких проектах, как «Флэш», «Восстание планеты обезьян», «Явление», «Побег из Вегаса» и «Меган Ливи».