Россияне пожаловались на финансовую безграмотность

Почти половина россиян (49 процентов) признали свою финансовую безграмотность. Как сообщает газета «Известия», в основном в этом признаются граждане со средним и неполным образованием, а также пенсионеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса «СберСтрахование жизни» и СберНПФ.

При этом каждый второй россиянин (51 процент) считает себя финансово грамотным, показал опрос. Чаще всего так отвечают граждане с высшим финансовым или экономическим образованием, лица с высоким уровнем дохода, а также представители возрастной группы 30–40 лет.

Еще 11 процентов респондентов заявили, что обладают абсолютными знаниями в том, что касается финансов. Наибольшее число просвещенных в этой области людей живет в Москве, Астрахани и Ижевске.

Ранее в сентябре генеральный директор автономной некоммерческой организации «Диалог» Алексей Гореславский представил результаты исследования финансовой грамотности россиян. По его данным, 42 процента пользователей оценивают свой уровень финансовой грамотности как высокий, 30 процентов считают его средним, еще 12 процентов — низким.