Мартиросян назвал причину ухода из Comedy Club

Телеведущий и комик Гарик Мартиросян рассказал, почему покинул Comedy Club в 2017 году. Он назвал причину ухода из проекта в интервью для Ирины Шихман, видео доступно на YouTube-канале «А поговорить?».

«Тяжелая работа очень. Мы засиживались до трех часов ночи. Большая ответственность: каждую неделю надо сдавать часовую программу в эфир, каждую неделю! Все время не хватает материала, кто-то заболел, кто-то не хочет выступать, у кого-то какие-то проблемы», — сказал Мартиросян.

Юморист добавил, что делал программу с большим коллективом, в котором у каждого есть какие-либо психозы, неврозы, капризы, недомогания и принципы.

На вопрос о том, как Мартиросян справлялся с непредвиденными ситуациями на съемках, он ответил, что каждый раз ему приходилось буквально на ходу придумывать какие-то решения и «делать настройки вручную».

«В основном, проблемы лежали не в творческой плоскости. Как и везде, по всему миру, в любом коллективе вопросы лежат не в профессиональной сфере, а в сфере человеческих отношений: детских комплексов, капризов, глупостей, элементарного взаимонепонимания и т. д. В какой-то момент просто это все надоело», — подытожил комик.

Ранее резидент Comedy Club Демис Карибидис рассказал о переменах, произошедших в Мартиросяне. В одном из интервью участник проекта пояснил, что его коллега ощутил потерю интереса к шоу.