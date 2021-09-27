Девушка показала неожиданный способ скрыть царапину на машине и прославилась

Пользовательница TikTok закрасила царапину на автомобиле с помощью лака для ногтей

Девушка показала неожиданный способ скрыть царапину с поверхности автомобиля и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети с никнеймом occcccmrt раскрыла лайфхак, помогающий за несколько минут вернуть машину в первоначальное состояние. Сначала она продемонстрировала небольшой поврежденный участок на поверхности красной иномарки. Затем героиня материала закрасила царапину лаком для ногтей такого же цвета.

Публикация стала вирусной и набрала почти 24 миллиона просмотров и 2,5 миллиона лайков. Юзеры оценили предложенный метод и поблагодарили девушку в комментариях. «Всегда так делаю, только использую черный лак», «Женщина всегда найдет выход из любой ситуации», «Идеальное сочетание цветов», «Это гениально, спасибо!», «Королева», — высказывались они.

В июне эксперты рассказали о предпочтениях мужчин и женщин при выборе цвета нового автомобиля. Среди обоих полов наиболее популярными оттенками машины стали белый, черный и серебристый. При этом красный цвет кузова пользуется большей популярностью у женщин.