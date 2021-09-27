Кандидат от ХДС проиграл выборы в «традиционном» округе Меркель

Кандидат ХДС Гюнтер проиграл выборы в округе, от которого с 1990 года избиралась Меркель

Кандидат от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Георг Гюнтер проиграл выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер партии, канцер Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

После подсчета на 349 из 354 избирательных участках лидирует кандидат от социал-демократов Анна Касаутцки (24,4 процента голосов). Представитель правящего блока набирает 20,5 процента голосов, это 23,5 процента меньше, чем взяла Меркель на прошлых выборах в 2017 году.

Ранее зампред фракции блока ХДС/ХСС Гитта Коннеман назвала катастрофой итоги выборов. «Этот результат нельзя приукрашивать. Мы идем к тому, чтобы потерять статус народной партии», — сказала она, добавив, что политсиле требуется кадровое обновление.