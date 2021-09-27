Женщина случайно отправила непристойное сообщение сантехнику и опозорилась

Британка по имени Венди Лофтус-Мартин не заметила, что телефон исправил одно слово в сообщении, которое она отправила сантехнику. В итоге женщина случайно задала ему непристойный вопрос и опозорилась. Об этом сообщает The Mirror.

В начале сообщения Лофтус-Мартин сказала водопроводчику, что будет работать дома, когда он приедет. Женщина планировала спросить у сантехника, как ему будет удобнее: если она будет заниматься делами на кухне или в кабинете. Однако автозамена незаметно для женщины исправила ее текст. В итоге вместо слово work («работать») в сообщении появилось непристойное wank («мастурбировать»).

Отправив текст, авторша послания быстро увидела ошибку и извинилась перед собеседником. «Я, нахрен, реву от смеху. Зависит от тебя, где ты будешь это делать. Я имею в виду работу», — пошутил сантехник. В ответ Лофтус-Мартин написала, что она сильно опозорилась.

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