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Актера Данилу Шевченко госпитализировали после спектакля в театре «Эрмитаж»

32-летнего актера Данилу Шевченко доставили в больницу после падения в театре «Эрмитаж»
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Фото: @danila_shevchenko

Российский актер Данила Шевченко был госпитализирован после спектакля в московском театре «Эрмитаж». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, в субботу, 25 сентября, около 13:00 в театре на Новом Арбате закончилась постановка «Леля и Минька в школе клоунов», в которой участвовал Шевченко. Сразу после спектакля артист упал, ударившись головой о порог.

32-летний актер некоторое время находился без сознания, к тому же у него начались судороги. Шевченко доставили в Боткинскую больницу, где медики привели его в чувство и выписали в тот же день. В настоящий момент состояние здоровья артиста оценивается как удовлетворительное.

Данила Шевченко — выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 2017 года актер служит в труппе московского театра «Эрмитаж». Широкой публике он известен по ролям в таких фильмах, как «Сердце ангела» и «Бездна».

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