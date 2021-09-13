Звезду фильма «Щит и меч» госпитализировали с травмой головы

Актер из фильма «Щит и меч» Станислав Любшин попал в больницу с травмой головы

Советский и российский актер театра и кино Станислав Любшин попал в больницу с травмой головы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По предварительной информации, 88-летний артист упал по собственной неосторожности и ударился головой. Инцидент произошел в субботу, 11 сентября, в МХТ имени Чехова. С раной затылка пострадавшего доставили в Городскую клиническую больницу №67.

Станислав Любшин родился 6 апреля 1933 года в Москве. В 1959 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Широкой аудитории Любшин наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Щит и меч», «Позови меня в даль светлую», «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза» и другим. В 1981 году Любшину было присвоено почетное звание «Народный артист РСФСР».

В августе сообщалось о госпитализации российского актера Романа Попова, звезды сериала «Полицейский с Рублевки», с травмой головы. Отмечается, что во время съемок одного из шоу 36-летний актер потерял сознание, упал и разбил себе лоб.